Группа Feelin’s: 20 лет объединяем мир и расширяем границы

- Advertisement -

«Музыка, объединяющая мир» – под таким девизом более 30 лет в нашем городе существует замечательный коллектив Feelin’s.

21 апреля в муниципальном культурном центре города Рязани состоится юбилейный вечер в честь 20-летия Feelin’s в статусе муниципального коллектива города Рязани. О значении этого статуса, предстоящем концерте и о развитии джаза в Рязани мы поговорили с Геннадием Филиным – основателем, руководителем и продюсером группы Feelin’s.

– Геннадий, 21 апреля ваш коллектив отметит 20-летие в статусе муниципального коллектива города Рязани. Расскажите, пожалуйста, что значит для вас этот статус.

– Группа Feelin’s существует давно, с 1984 года. И вот на рубеже веков, если быть точным – в декабре 1999 года, меня вызвали Владимир Колчаев и глава города Павел Маматов. Они сказали как бы в шутку и всерьез: «Ребята, раньше вы репетировали бесплатно, а теперь будете это делать за деньги». Так мы и стали муниципальным коллективом. Это было доверие конечно – ведь до этого у нас уже была достаточно богатая и весьма длинная творческая история. Джазовых коллективов, получающих зарплату на всю Россию единицы! Статус муниципального коллектива был нам присвоен 30 декабря 1999 года. Строго говоря, с тех пор прошёл 21 год. Но пандемия вмешалась и не дала отметить это событие вовремя.

– Есть у вас и ещё один статус – «Ведущий коллектив Рязанской области».

– Этот статус присваивается по совокупности заслуг коллектива. На рассмотрение комиссии были поданы все наши достижения. И было это в 2014 году.

– Присвоение всех этих статусов как-то повлияло на ваше творчество, имидж, образ коллектива, на выбор репертуара? Вообще статусы имеют для вас какое-то значение?

– И да, и нет. Конечно же, гораздо проще поддерживать коллектив, имея зарплату. И это стало возможным именно после присвоения нам статуса муниципального коллектива. Я это очень ценю и просто искренне от всего сердца благодарю Бога и судьбу за то, что могу заниматься любимым делом и ещё за это получать деньги. Что же касается репертуара, то здесь я продолжаю воплощать свои творческие замыслы и идеи, благо их у меня много!

– В вашем творчестве много музыкальных композиций, посвящённых Рязани, много песен на стихи Сергея Есенина. Это как-то связано с тем, что группа Feelin’s – муниципальный коллектив города Рязани и ведущий коллектив Рязанской области? Или вы выбираете такую тематику по зову сердца?

– По зову сердца! Мы, действительно, часто исполняем такие произведения, которые можно назвать патриотическими. Мы умудрились превратить песни, которые написаны на стихи Есенина, в международные хиты. Патриотизм нынче, прямо скажем, не в моде. Но я на концертах довольно часто говорю о патриотизме. Я считаю, что патриотизм – это вообще состояние души. Если мы делаем какие-то вещи за деньги и звания, это уже будет не патриотизм, а продажа. Патриотизм же идет откуда-то из глубины души и просто прорастает оттуда, даёт свои плоды. В глубине этого чувства находится связь с Первоистоком, с Богом. Если мы это ощущаем, значит человек будет патриотически настроен, будет любить свою Родину, независимо от того, где он родился и живёт.

У нас в репертуаре такой музыки много. И сейчас, кроме композиций на стихи Есенина, я сделал обработки песен военных лет. Я долго шёл к тому, чтобы адекватно выразить в инструментальной музыке глубину этих мелодий. Мы уже исполняли их. И людям они очень нравятся.

– А на концерте, который состоится 21 апреля, можно будет услышать эти композиции?

– Да, конечно. Мы обязательно исполним композиции «В землянке» и «Где же вы теперь, друзья-однополчане?». Исполним и ещё одну мощную авторскую композицию «Рower of Russia». Она уже была издана в 2007 году с Валерием Пономарёвым, русским американским трубачом.

– Расскажите, что ещё ждёт рязанцев на юбилейном концерте? Какие сюрпризы вы приготовили?

– Точно сюрпризом будет участие солистов лучшего степ-шоу России «Vortex» Тимофея Тимофеева и Виктора Шустова. Мы с ним сотрудничаем уже не первый год. Они танцуют степ – и делают это абсолютно виртуозно и захватывающе.

Ещё будет выступать Элла Хрусталёва со своим вокальным квартетом «Мама Jazz».

Возможно, с нами выступят солисты детского театра «Созвездие добра», с ними у нас уже есть несколько программ.

– Вы верно подметили, что степ, как и джаз, – не самые популярные музыкальные жанры. И тем не менее уже много лет ваш коллектив существует под девизом «Музыка, объединяющая мир». Как такие разные формулировки находят отражение в вашем творчестве?

– О джазе часто говорят, что он не очень популярен. И всё же джаз является одновременно и папой, и мамой всей современной популярной музыки. Из него произрастают все другие жанры. Он является основополагающим жанром.

Кстати, сейчас передовые музыканты уже давно используют в своём творчество приёмы и джаза, и классики. Появившись в ХХ веке, джаз чётко привнёс в понимание музыкантов законы ритма. У русских людей долгое время происходила ломка — они не понимали свинг. Современные же дети чувствуют эту ритмическую пульсацию практически с рождения.

Вторая характеристика джаза – музыка, объединяющая мир. Джаз очень быстро и гармонично интегрировался во все национальные культуры, стал родоначальником многих музыкальных стилей. Это универсальный язык, окно в мир. Благодаря, в том числе, и нашей деятельности, за 21 год в Рязани побывали музыканты из разных стран: Америки, Германии, Италии и многих других стран. Ни одно другое искусство не позволяет с такой лёгкостью входить в творческое взаимодействие с музыкантами всего мира.

– 20 лет – это, пожалуй, не тот возраст, когда стоило бы подводить итоги и задумываться о преемниках. И всё же, есть ли у вас такие мысли: по поводу обновления коллектива, привлечения молодёжи, которая сможет подхватить знамя группы Feelin’s?

– Мысли есть, конечно же, и такие вопросы возникают невольно. В середине 80-х годов в Рязани был коллектив Александра Семячкина, которого считают родоначальником рязанского джаза. Он очень многое сделал для развития джаза в Рязани. Мы тогда учились в радиоинституте и просто загорелись джазом. Так сложились обстоятельства, что пришла волна молодых музыкантов. Это определялось дыханием времени.

А если говорить о наших преемниках, то пока, к сожалению, не видно таких молодых людей, которые ходили бы за нами и говорили, что хотят играть джаз. Может быть, они появятся. Но это не только наша проблема, но и всего города. У нас, к сожалению, не преподают джаз ни в музыкальных школах, ни в музыкальном училище. И это настоящая беда, потому что джаз учит импровизировать и формирует соответствующее креативное мышление. А это уже определённая свобода, возможность на ходу найти выход из любой ситуации. Человек, который импровизирует, – это хозяин жизни!

Может быть, нужно самим воспитывать учеников. А может, должно что-то произойти, чтобы появились преемники. Но пока мы прочно удерживаем знамя рязанского джаза!

– Значит, вам и нести его еще долгие-долгие годы! Желаем вам здоровья, вдохновения, творческих сил и успехов. А всех наших читателей приглашаем на ваш юбилейный концерт, который состоится 21 марта в МКЦ.