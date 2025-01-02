Громкие взрывы в небе напугали воронежцев

Вечером 1 января жителей Воронежа напугали громкие звуки взрывов в небе, сообщает портал «МОЁ!».

Местные жители рассказали журналистам, что в районе 20 часов услышали не менее 8 громких хлопков.

Причину случившегося сообщила пресс-служба министерства обороны России. По данным ведомства, в это время над Воронежской областью уничтожено 4 вражеских БПЛА.

Всего с 20 до 22 часов первого дня года над регионами РФ уничтожено 14 беспилотников. Кроме Воронежской, объекты сбивали в Белгородской (2), Ростовской (5), Тульской (2) и Орловской (1) областях.