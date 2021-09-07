Грибники из Касимовского района потерялись в лесу

В ерахтурском лесу касимовские грибники потеряли друг друга. Шиловцы помогли им встретиться и вернуться домой, правда без грибов, сообщает сайт ИД «Пресса»

6 сентября в 16. 40 на телефон ЕДДС поступил сигнал от пожилого мужчины. Он сообщил, что потерялся в лесу где-то в районе Ерахтура. Эту информацию оперативно довели до профильных ведомств и служб.

Главный специалист администрации Ерахтурского сельского поселения Алексей Якушев:

«В 16.45 позвонили из ЕДДС и сообщили следующее: жители Касимовского района около 10 часов утра приехали в ерахтурский лес за грибами и потеряли друг друга. Мужчина, блуждая по зарослям до 16 часов, вышел на дорогу неподалёку от святого источника Пророка Ильи. Он остановил проезжающую машину, попросил у водителя телефон и позвонил в службу спасения. Я тут же выехал к источнику. Вместе с касимовским грибником мы стали искать его машину и жену. По нескольким ориентирам, которые запомнил мужчина, мы наконец нашли его авто. Возле него были его супруга и родственники, вызванные ею из Касимова на поиски пропавшего мужа. К счастью, все закончилось благополучно, а потеря ключей от машины — сущий пустяк в сравнении с тем, что пережили пожилые супруги».