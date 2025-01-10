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Рязань
Изображение от rawpixel.com на Freepik
Экология, природа, животные

Госжилинспекция выявила нарушения на 15 улицах Рязани

Валерия Мединская

В Рязани оценили качество содержания придомовых территорий. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция области.

Рейды проводились на улицах, которые вызывали жалобы жителей. Оценивали качество уборки снега и удаления наледи, состояние контейнерных площадок и своевременный вывоз мусора.

Нарушения были выявлены на улицах: Первомайский проспект, Вокзальная, Чкалова, Гоголя, Дзержинского и других. Оказалось, что крупногабаритные отходы вывозятся несвоевременно, отсутствуют контейнеры для крупногабаритных отходов.

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Управляющим компаниям выписали предостережения.

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