Госсекретарь Рубио признал, что конфликт на Украине является прокси-войной США и РФ

Конфликт на Украине представляет собой прокси-войну между США и Россией, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Президент Трамп считает, что это затянувшееся противостояние зашло в тупик. По сути, это прокси-война между ядерными державами — США, которые оказывают помощь Украине, и Россией. Этому конфликту необходимо положить конец», — сказал Рубио в эфире телеканала Fox News.

Он также отметил, что Киев, американский Конгресс и другие страны ранее полагали, что достаточно просто «предоставлять Украине все необходимое столько, сколько потребуется». Но, по мнению госсекретаря, «это не является стратегией».