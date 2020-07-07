Гороскоп на 9 июля

-

Овен

9 июля Овну не придется искать причин для радости. Они сами его найдут, если вести себя по совести. Проблема номер один – куда вложить средства, чтобы они «работали». Что ж, придется немного рискнуть, без этого не получится увеличить капитал. Не бойтесь сделать неверный шаг в личной жизни. Все удастся вернуть, если захотеть всем сердцем.

Телец

Отличный день для Тельца, которому хочется избавиться от личных проблем разом. Попытайтесь отрегулировать свое настроение, можно даже подстроиться под конкурентов. Мягко и аккуратно ведите себя в присутствии людей, которых вы цените. Никаких амбиций и резких слов, будьте сдержанны. Задумайтесь над укреплением иммунитета, лето так быстротечно.

Близнецы

Пришел тот день, когда Близнецам нужно расставить все точки над…Отношениями с близкими друзьями. Увы, кому-то из них придется высказать всю правду. Но это не трагедия, наоборот, взаимопонимание придет неожиданно. Закаливающие процедуры хорошо проводить именно летом. Купайтесь, загорайте и активно живите. Только все должно быть в меру.

Рак

Гороскоп советует Раку не устраивать сцены на людях. Вы чересчур эмоциональны, но сегодня это навредит карьере. Движения, как и высказывания, не должны быть хаотичными. Все продумывайте до мелочей, а планы смело реализуйте в работу. Выгодное предложение по поводу командировки поступит поздно вечером. Рассмотрите все нюансы.

Лев

Лев давно хотел поехать в санаторий, чтобы поправить здоровье. Не упускайте этой мысли, делайте все возможное для воплощения мечты в реальность. Денег достаточно, времени тоже, поэтому срочно покупайте путевку. Волшебно сложится романтическое свидание, но будьте наедине с избранником. Никаких ресторанов и кафе, только природа и пение птиц.

Дева

Деве не стоит весь день сидеть дома, нужно больше гулять и наполняться энергией. Солнце поможет сохранить бодрый настрой, а спортивные занятия закалят волю. От серьезных сделок лучше откажитесь, сейчас не время решать финансовые дела. Если есть автомобиль, то отправьте «железного» друга на диагностику и ремонт.

Весы

9 июля Весы позволят себе отдых, комфорт и общение с друзьями. Ничего особенно в жизни не произойдет, но вы и не стремитесь к переменам. Все устраивает, работа складывается успешно, а комплименты в ваш адрес неиссякаемые. Нацельтесь на укрепление здоровья, больше пейте жидкости и используйте народные способы омоложения.

Скорпион

Некоторым Скорпионам в этот день удастся очень удобно устроиться. Почти под крылышком людей, с которыми поистине уютно и спокойно морально. Замечательное время для реализации финансовых планов, деньги поступят в нужном количестве. Раздражение держите при себе, даже если найдутся провокаторы и завистники. Полезно прогуляться перед сном.

Стрелец

Назвать этот день сложным у Стрельца язык не повернется. Наоборот, легко дышится, работа спорится, а личная жизнь налаживается. Но одна проблема все-таки будет «грызть» душу. Вы никак не можете доделать ремонт в квартире. То денег не хватает, то времени нет. Если действовать по проверенной схеме, то можно многое успеть. Мотайте это на ус.

Козерог

Гороскоп обещает Козерогу благоприятный день, если не изнывать от злости и зависти. Но причины для этого вы найдете. Рядом окажется коллега, который так и будет болтать о своих удачах и семейном счастье. Хотелось бы убежать, да некуда. Придется до конца дня терпеть его соловьиную трель. Охотно собирайтесь в дорогу, если она по личным делам.

Водолей

Масса отрицательных эмоций выльется на Водолея, если он окажется в новой компании. Вы как чувствовали, что ходить в гости не нужно. Но ничего не изменить, если сидеть с кислой миной на лице. Расслабьтесь и подумайте о чем-нибудь приятном. Тем более, что есть шанс закрутить новый роман. Да-да, присмотритесь к человеку, наблюдающему за вами.

Рыбы

Рыб ждет увлекательное путешествие, отказываться от которого нельзя ни за какие коврижки. Давний друг не напрасно позвонил и пригласил, все сложится превосходно. Удачно пройдут развлекательные мероприятия, поход в парикмахерскую и шопинг. Деньги будут потрачены с умом, а это уже залог отличного настроения. Вечер посвятите чтению.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru