Гороскоп на 19 июля

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Овен

Овна будет многое сегодня удивлять, но особенно люди, с которыми он вместе работает. Некоторые коллеги откроются с неожиданной стороны. Вам казалось, что вы знали человека, как облупленного, а он – настоящий сюрприз. В семейной жизни картинки будут меняться, как в радужном калейдоскопе. Жаль, что вы не художник, сделали бы зарисовки.

Телец

19 июля Телец будет ходить повсюду с важным и немного мрачным видом. Расшевелить вас на беседу или активную работу вряд ли кому-то удастся. Если сами чего-то пожелаете, то, пожалуйста. Аккуратнее с гордыней и спесью в любовных отношениях. Здесь ситуация может резко измениться, причем, по вашей же милости. Вечер посвятите спорту и играм.

Близнецы

Масса тайн и загадок ожидает Близнецов. Придется перевоплотиться в доброго волшебника, чтобы найти нужные ответы. Командировка может сорваться по невыясненным причинам. Не нужно звонить начальству и узнавать, пусть все разрешится без вашего участия. Прекрасный день для решения финансовых проблем, но от кредита в банке лучше отказаться.

Рак

Работа с электричеством и гонки на автомобиле сегодня Раку противопоказаны. Будьте предельно осторожны, чтобы не оказаться в больнице. Старайтесь реже попадаться на глаза шефу, если работаете в офисе. Зачем вам перед отпуском новые и масштабные задания? Расположитесь за столом и спокойно занимайтесь делами, которые еще не выполнили.

Лев

Не плюй в колодец, из которого сам планируешь напиться. Эта поговорка должна, как красное знамя, висеть перед носом Льва. Учтите, что любые оговорки, ошибки и необдуманные высказывания пойдут против вас. Близкий друг не подведет, если обратитесь к нему за моральной поддержкой. Проведите вечер в кафе, тщательно выбирайте меню.

Дева

Гороскоп рекомендует Деве опираться на интуицию, если что-то пойдет не правильно. Работа будет, но неинтересная. Значит, срочно штурмуйте интернет, чтобы найти что-то перспективное в плане денег. Один из коллег поведет себя крайне невоспитанно и грубо, что моментально создаст конфликт. Не ведите себя так, будто ваша «хата с краю».

Весы

Если Весы дадут слабину и пойдут на поводу у любимого человека, то рассчитывать на лидерство в отношениях не имеет смысла. Но это даже к лучшему, тогда союз сохранится. В бытовых делах не пытайтесь все успеть, особенно, если для ремонта нужны конкретные покупки. Деньги лучше положить под проценты в банк, а вот бюджет контролируйте лично.

Скорпион

Скорпиону сложно отказаться от своих принципов, даже если дело «пахнет» крупными суммами. Но лучше сто раз подумать и взвесить все мелочи, чтобы потом не сожалеть о потерянных деньгах. Что-то пойдет не так в любовном романе. Зря вы проявили инициативу и заговорили о совместном отдыхе. Возможно, это еще рано, избранник не готов к серьезным отношениям.

Стрелец

19 июля Стрельцу необходимо посетить терапевта и подробно рассказать ему о неприятных симптомах. Лучше предупредить, чем лечить – верно? Ни в коем случае не поднимайте тяжести и не ходите в спортзал. Сегодня даже малейшие нагрузки могут сказаться на самочувствии. У бизнесменов появятся идеи, как безболезненно вложить средства.

Козерог

Козерогу нужно поговорить с самим собой, чтобы раз и навсегда сказать «нет» комплексам. Обидно, что именно они мешают создать крепкие отношения с избранником. Естественно, интимная близость не все решает, но и отметать ее влияние нельзя. В работе вы явно что-то делаете неверно, если начальство к вам постоянно придирается. Выясните причину.

Водолей

Этот день у Водолея будет не самым лучшим, но не всем же везет, как Лепсу. Зато в работе и деньгах стабильность, это уже не треплет нервы. Родственники будет выступать, как жесткие судьи, а кто им права давал? Да вы же сами и позволили, когда раскритиковали их планы в пух и прах. Не делайте резких движений во время спортивных тренировок.

Рыбы

Гороскоп советует Рыбам уютно устроиться в кресле и отдыхать. Желательно, на природе и в шезлонге. Все равно срочной работы или важных встреч не ожидается. Не стоит мучить телефон и набирать по сто раз один и тот же номер. Справедливый отпор получат в свой адрес те, кто занялся бизнесом. Конкуренты не лыком шиты, учтите это на будущее.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru