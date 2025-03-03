Годовалый ребенок умер из-за халатного отношения родителей

Двух жителей Путятинского района обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Прокуратура Рязанской области.

Органами следствия установлено, что в январе 2025 года в квартире многоквартирного жилого дома по ул. Совхозная села Путятино, в которой обвиняемые проживали совместно с малолетними детьми, произошло возгорание. В связи с нахождением обвиняемых в состоянии алкогольного опьянения и халатного отношения к детям, годовалый ребенок не смог самостоятельно покинуть жилое помещение, в результате чего погиб на месте происшествия.

За совершение указанного преступления законом предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Шацкий районный суд Рязанской области.