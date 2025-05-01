Этот май принесёт не только летнюю жару, но и эмоциональные волнения. Многим предстоят выяснения отношений, а кто-то может даже решиться на разрыв. В целом, месяц будет насыщенным для всех знаков зодиака. Что именно ждёт представителей каждого из них, рассказала астролог Юлия Гикис.

В апреле Венера была в ретроградном движении — это время помогло многим лучше понять себя и свои чувства, а кто-то даже пытался найти «идеального» партнёра. Сейчас же Венера перешла в знак Овна — и это резко изменит настроение: сентиментальность уходит, на смену ей приходит стремление к страсти, силе и ярким эмоциям.

С 1 мая отношения начнут проходить проверку на прочность. Если роман начался в марте и был полон романтики, то теперь наступает время испытаний.

«Лучше превратить борьбу характеров в страсть и чаще проводить время вдвоем, ведь Венера в Овне не терпит пренебрежения», — советует астролог. Реклама

Тем, кто любит доминировать в отношениях, рекомендуется направить энергию на помощь партнёру в раскрытии потенциала. Но при этом важно оставаться уверенным в себе — быть лидером, но заботливым и понимающим.

Любовный гороскоп на май 2025

Овен

Овны, как обычно, вложат много сил в отношения. Им будет важно внимание партнёра, и если они не получат ожидаемого, то могут обвинить во всём вторую половинку. Но разрушать отношения не стоит — лучше учиться общению и взаимопониманию.

Телец

В мае Тельцы будут стремиться к уединению, если представится возможность. Они готовы к любви, но не к ссорам, поэтому приглашайте их только в красивые места — рестораны, на природу или к морю.

Близнецы

Свобода будет для Близнецов важнее любви. Если они в отношениях, партнёр почувствует нехватку внимания. Баланс между личными желаниями и отношениями — ключ к гармонии в этом месяце.

Рак

Раки будут сосредоточены на работе и не захотят тратить энергию на эмоциональные переживания. Любовь будет сдержанной. Вместо упрёков лучше интересоваться делами Рака — тогда общение станет теплее.

Лев

Львов можно будет покорить щедростью и готовностью к красивым поступкам. Они станут прямолинейны и не будут скрывать, если кто-то им не по душе. Для занятых Львов май — месяц осмысления перспектив отношений.

Дева

Девы почувствуют всплеск эмоций уже с первых чисел месяца. Венера в Овне вызовет ревность и страсть, что выбьет их из привычной системы. Лучший совет — оставаться собой и не терять внутренний порядок.

Весы

Весам сложно выяснять отношения, но в мае они смогут уладить конфликты дипломатично. Однако если нервы на пределе, возможны разрывы без объяснений. Чтобы этого избежать, важно всё обсуждать открыто.

Скорпион

Май потребует от Скорпионов честности и внимания к партнёру. Их задача — не бояться проявлять заботу и не додумывать за другого. Это поможет избежать недоразумений.

Стрелец

Для Стрельцов это будет яркий период для любви и новых знакомств. Они будут сосредоточены на себе и своих целях, что партнёр может воспринять как эгоизм. Решение — вовлечь любимого человека в свои планы.

Козерог

Козероги обретут спокойствие и уют. Их отношения станут теплыми и домашними. Даже свидания будут проходить в спокойной обстановке. В семье — стабильность и забота.

Водолей

Водолеям важно делиться мыслями с партнёром и уметь слушать в ответ. В противном случае возможны ссоры. Но при этом они будут активны, полны идей и не дадут партнёру заскучать.

Рыбы

Рыбы станут более практичными и рациональными. Инициативность партнёра может их даже испугать. Если случится разрыв, они будут действовать холодно и по плану. Чтобы завоевать Рыбу — нужны действия, а не слова.