По итогам 2023 года в России около 13% молодых людей в возрасте 14–35 лет не вовлечены в социальную жизнь. Их называют «поколением НЕТ» — это те, кто не учится, не работает и не проходит профессиональную подготовку. Такая тенденция характерна не только для России, но и для многих других стран. Развитие цифровых технологий кардинально изменило восприятие занятости и образования, что стало одной из причин формирования этого феномена. О том, как государство работает с неактивной молодежью, рассказал «Парламентской газете» руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

Причины и масштабы проблемы

По данным Роструда и Минтруда, в 2023 году в России насчитывалось около 4,7 миллиона молодых людей, которые не обучаются, не работают и не проходят профессиональную подготовку. Это почти 13% от общего числа молодежи в стране (примерно 37 миллионов человек).

Кроме того, по информации Минтруда, из 1,6 миллиона выпускников 2023 года 700 тысяч не смогли трудоустроиться. Это не просто проблема «ленивых детей» — речь идет о глобальной тенденции. В русскоязычной среде таких молодых людей называют «поколением НЕТ». Считается, что цифровые технологии изменили их отношение к образованию и работе.

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«Работа с неактивной молодежью — наша стратегическая задача. Мы научились взаимодействовать с активными ребятами, но вовлечение тех, кто не включен в социальную жизнь, — это наш главный вызов», — подчеркнул Гуров.

Государственные меры поддержки

По поручению Президента России Владимира Путина ведется масштабная работа по разработке Стратегии развития образования до 2040 года. Для Росмолодежи это одно из ключевых направлений. Главная цель стратегии — обеспечить каждому ребенку возможность профессионального роста и развития, помочь ему найти свое место в жизни и внести вклад в развитие страны.

Одним из успешных проектов, направленных на профориентацию, стала программа «Университетские смены», реализуемая совместно Росмолодежью, Минобрнауки, Минпросвещения и «Движением Первых». В рамках проекта более 15 тысяч школьников из 107 вузов познакомились с инфраструктурой и направлениями подготовки. В 2025 году планируется участие уже не менее 17 тысяч человек, а число вузов-партнеров превысит 100.

Трудоустройство молодежи: новые проекты

Одной из главных проблем молодежи является сложность трудоустройства после окончания учебы.

Для решения этой задачи разработан новый национальный проект «Кадры», в который вошли четыре федеральных инициативы. Они направлены на:

помощь выпускникам в поиске работы,

развитие целевого обучения,

поддержку производственных практик,

создание гибкой системы профессиональных стандартов.

Система профессионального образования будет адаптироваться, чтобы молодые специалисты могли быстрее начать карьеру.

По данным исследования НАФИ, 19% молодых людей легче определяются с профессией после знакомства с реальными условиями работы. Один из ключевых проектов Росмолодежи «Больше, чем работа» помогает школьникам и студентам погрузиться в профессиональную среду. В его рамках участники посещают ведущие промышленные предприятия, проходят практику, стажировки и получают шансы на трудоустройство.

С 2023 года в проекте приняли участие более 35 тысяч человек. Молодые люди посетили около 350 предприятий в 75 регионах России, в том числе ПАО «КАМАЗ», ПАО «Газпром нефть», корпорацию «Росатом» и другие.

Кроме того, инициативы «Движения Первых» также показали высокий профориентационный потенциал. В рамках всероссийского проекта «В гостях у ученого» в 2024 году более 73 тысяч школьников посетили научные и производственные предприятия своего региона.