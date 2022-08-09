Глава Рязани Татьяна Панфилова проверила готовность школы № 14

Глава Рязани Татьяна Панфилова вместе с депутатами гордумы активно участвует в работе комиссий по приемке школ и детских садов. Об этом она написала Вконтакте.

9 августа Панфилова проверила готовность школы № 14 с углубленным изучением английского языка. По её словам, 1 сентября за парты в учебном заведении сядут 124 первоклассника, всего в школе 1171 ученик.

— Очень понравилось, что для начальных классов в образовательном учреждении выделен отдельный этаж, — отметила председатель гордумы.

С директором школы Панфилова обсудила планы капремонта, вопросы обеспечения школьников всем необходимым.

— Порадовало, что для начальной школы приобретены не только новые комплекты учебников, но и рабочие тетради, — подчеркнула Татьяна Панфилова.

Также комиссия проверила антитеррористическую защищенность, оценила прилегающую территорию.