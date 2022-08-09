Глава Рязани Татьяна Панфилова проверила готовность школы № 14
Глава Рязани Татьяна Панфилова вместе с депутатами гордумы активно участвует в работе комиссий по приемке школ и детских садов. Об этом она написала Вконтакте.
9 августа Панфилова проверила готовность школы № 14 с углубленным изучением английского языка. По её словам, 1 сентября за парты в учебном заведении сядут 124 первоклассника, всего в школе 1171 ученик.
С директором школы Панфилова обсудила планы капремонта, вопросы обеспечения школьников всем необходимым.
Также комиссия проверила антитеррористическую защищенность, оценила прилегающую территорию.