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Глава Рязани Татьяна Панфилова проверила готовность школы № 14

Глава Рязани Татьяна Панфилова вместе с депутатами гордумы активно участвует в работе комиссий по приемке школ и детских садов. Об этом она написала Вконтакте.

9 августа Панфилова проверила готовность школы № 14 с углубленным изучением английского языка. По её словам, 1 сентября за парты в учебном заведении сядут 124 первоклассника, всего в школе 1171 ученик.

— Очень понравилось, что для начальных классов в образовательном учреждении выделен отдельный этаж, — отметила председатель гордумы.

С директором школы Панфилова обсудила планы капремонта, вопросы обеспечения школьников всем необходимым.

— Порадовало, что для начальной школы приобретены не только новые комплекты учебников, но и рабочие тетради, — подчеркнула Татьяна Панфилова.

Также комиссия проверила антитеррористическую защищенность, оценила прилегающую территорию.

— Администрация школы старается, чтобы дети чувствовали себя комфортно, несмотря на то, что занятия организованы в две смены. Когда созданы условия для развития каждого ребенка и педагоги находят индивидуальный подход, именно тогда школа демонстрирует хорошие показатели работы, — подчеркнула Татьяна Панфилова.

Глава Рязани Татьяна Панфилова проверила готовность школы № 14
Глава Рязани Татьяна Панфилова проверила готовность школы № 14
Глава Рязани Татьяна Панфилова проверила готовность школы № 14
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