Гладков рассказал об ударах ВСУ по Белгородской области 18 августа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал информацию о нанесенных ВСУ ударах по региону за 18 августа.

В Белгородском районе по селам Солнцевка и Нехотеевка выпущено по 4 артиллерийских снаряда, по селу Журавлевка – 9 артиллерийских снарядов. Также в Журавлевке противник сбросил с БПЛА 6 взрывных устройств, в том числе два осколочных гранатометных выстрела. В селе Соломино сбит один беспилотник противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Из артиллерии и гранатомета обстреляно село Наумовка – зафиксировано 15 артиллерийских снарядов и 50 гранатометных выстрелов. Также в Наумовке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждена линия электропередачи.

В Борисовском районе по окраине села Березовка выпущено 8 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Новопетровка – зафиксировано 5 прилетов. Никто не пострадал. В результате обстрела произошло возгорание на поле с пшеницей на площади пяти гектаров. Сейчас очаг возгорания потушен.

В Волоконовском районе на окраине хутора Старый с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий.

В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено три минометных снаряда, по окраинам сел Сподарюшино и Безымено – 6 и 10 минометных снарядов соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 7 артиллерийских снарядов и 4 снаряда из РСЗО «Град». Пострадавших нет. На одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи. В данный момент электроэнергия восстановлена. Под артиллерийский обстрел попал МАПП «Шебекино» – установлено 7 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.