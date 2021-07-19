ГК «Зелёный сад» предлагает особые скидки на просторные квартиры для большой семьи

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ГК «Зелёный сад» предлагает рязанцам приобрести просторную квартиру с особой скидкой. В ЖК «Еврокласс-2» доступны для бронирования самые популярные варианты планировок для тех, кому для комфортной жизни нужно много места.

Просторная квартира — залог уюта и удобства, здесь легко реализовать самые разнообразные функциональные решения, при этом квадратных метров хватит каждому члену семьи. Такие планировки — самый выгодный вариант для покупки. Количество подобных квартир ограничено, и на них действуют особые цены.

Первоначальный взнос — 0 ₽

Ипотека с господдержкой

Горячая вода круглый год

Большая кухня-гостиная

Торопитесь — специальные условия только до 25 июля! Для брони звоните по телефону 77-77-77.