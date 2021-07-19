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Понедельник, 19 июля, 2021
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ГК «Зелёный сад» предлагает особые скидки на просторные квартиры для большой семьи

Елена Лобанова
ГК «Зелёный сад» предлагает особые скидки на просторные квартиры для большой семьи
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ГК «Зелёный сад» предлагает рязанцам приобрести просторную квартиру с особой скидкой. В ЖК «Еврокласс-2» доступны для бронирования самые популярные варианты планировок для тех, кому для комфортной жизни нужно много места. 

Просторная квартира — залог уюта и удобства, здесь легко реализовать самые разнообразные функциональные решения, при этом квадратных метров хватит каждому члену семьи. Такие планировки —  самый выгодный вариант для покупки. Количество подобных квартир ограничено, и на них действуют особые цены. 

  • Первоначальный взнос — 0 ₽
  • Ипотека с господдержкой
  • Горячая вода круглый год
  • Большая кухня-гостиная

Торопитесь — специальные условия только до 25 июля! Для брони звоните по телефону 77-77-77. 

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