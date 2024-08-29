ГК «Автоимпорт» приглашает рязанцев посетить «РУССКО-КИТАЙСКИЙ АВТОГОРОДОК»

ГК «Автоимпорт» приглашает всех рязанцев и гостей города посетить фестиваль «РУССКО-КИТАЙСКИЙ АВТОГОРОДОК», который пройдёт 31 августа в городском Лесопарке в рамках празднования Дня города-2024. На мероприятии вас ждёт атмосфера азиатского и русского колорита, традиционные угощения и разнообразные мастер-классы.

На празднике будут представлены автомобили китайских и русских брендов: Geely, Haval, OMODA&JAECOO, Chery, Jetour, Livan, Jac, Exeed, Changan, TANK, GAC, VOYAH, BAIC, Lixiang, LADA, Москвич, УАЗ и XCITE. В течение всего дня для всех, кто захочет присоединиться к празднику в Лесопарке, — выступления артистов, музыкальные номера и различные активности для детей и взрослых.

ГК «Автоимпорт» ждёт вас на одном из самых ярких фестивалей года!

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ИП Выборнов Андрей Анатольевич, ИНН: 622706329583