ГК «Автоимпорт» отмечает 25-летие

В Рязани прошла конференция, посвящённая 25-летию группы компаний «Автоимпорт».

За эти годы из магазина запасных частей вырос крупный автомобильный холдинг, который по данным «Автобизнесревю» в 2021 году реализовал более 10 000 машин.

Сегодня группа компаний «Автоимпорт» — это 4 региона присутствия, 20 брендов, 30 автосалонов, около 2000 сотрудников. Компании удаётся успешно расти, минуя все кризисы, и оставаться при этом одним из привлекательных работодателей города Рязани.

В группе компаний «Автоимпорт» активно развивается направление спорта и здорового образа жизни: действует футбольная команда, 5 хоккейных, принимающих участие в Ночной хоккейной лиге. Но главное достижение — это самая масштабная в регионе корпоративная спартакиада.

Во время конференции наградили лучших сотрудников и самых успешных сотрудников компании.

Будучи неотъемлемой частью социально-экономической жизни Рязанского региона, группа компаний «Автоимпорт» принимает активное участие в общественной жизни Рязани, помогая реализации таких проектов как «Цветочный патруль» на 8 марта и «Бессмертный полк».

Президент группы компаний Олег Смирнов «Автоимпорт» поблагодарил сотрудников, всех тех, кто трудится на благо общего дела.