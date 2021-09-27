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Понедельник, 27 сентября, 2021
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Где можно путешествовать с российскими деньгами?

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Где можно путешествовать с российскими деньгами?

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27 сентября — Всемирный день туризма, праздник и тех, кто работает в этой сфере, и тех, кто считает себя путешественником, и не важно — поездка это за тысячи километров или в соседний населённый пункт. Сегодня вместе с рязанским отделением Центробанка предлагаем отправиться в виртуальную поездку по России.

Билеты каждый может найти в своём кошельке: это билеты Банка России, то есть рублёвые банкноты. Сегодня в обращении находится так называемая «городская» серия, которую начали разрабатывать ещё в 1992 году. Её общая идея — от Москвы до самых до окраин. Во внешний облик денежных знаков художники всегда закладывают тот или иной смысл. К примеру, в еврозоне печатают купюры, на которых изображены мосты как символы объединения разных стран, а в США доллары украшены портретами знаковых государственных деятелей страны.

Где можно путешествовать с российскими деньгами?

Самый маленький номинал, который сегодня уже мало кто помнит как купюру, — 5 рублей. Это своеобразная банкнотная «Янтарная комната», пропавшая из кошельков рязанцев, на её место пришли монеты. Банкноту украсил Великий Новгород: стена кремля с одной стороны и памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора с другой. Кстати, собор был выбран как один из признаков подлинности купюры: подобный водяной знак можно увидеть на просвет справа от основного изображения.

Где можно путешествовать с российскими деньгами?

10 рублей отправляют путешественника в Сибирь. На этой банкноте Красноярск, самый восточный город-миллионер нашей страны. Туристы, посещающие его, не могут проехать мимо Коммунального моста через Енисей и не зайти в часовню Параскевы пятницы, ставшей одним из символов города. А вот ещё один объект, украшающий купюру, в реальности видят не все. Красноярская ГЭС, одна из мощнейших действующих гидроэлектростанций в мире, — объект стратегический, поэтому любоваться мощными потоками воды приходится с большого расстояния. Или же на банкноте.

Где можно путешествовать с российскими деньгами?

В допандемийные годы Санкт-Петербург принимал более 10 млн туристов в год. Сегодня цифры скромнее, но город все равно остаётся одним из главных мест для путешествий по стране. Здание Биржи, Ростральные колонны, Петропавловская крепость — без этих объектов невозможно представить себе экскурсионную программу, а ещё банкноту номиналом 50 рублей.

Где можно путешествовать с российскими деньгами?

Российская столица — город столь разный и многогранный, что достопримечательности могли бы заполнить весь банкнотный ряд. Сегодня на купюре в 100 рублей — Большой театр, на чьей сцене так же много эмоций и событий, что и в Москве. Кстати, знаменитая квадрига на портике появилась не сразу. Её разместили только в 50-е годы XIX века, то есть спустя 80 лет после основания главного театра России. Причиной стал пожар: огонь уничтожил здание, уцелели только каменные внешние стены и колоннада. Квадрига работы Петра Клодта заменила сгоревшую одиночную скульптуру Аполлона. Туристу, пожалуй, потребуется бинокль, чтобы рассмотреть детали композиции, а можно взять банкноту.

Где можно путешествовать с российскими деньгами?

Купюра номиналом 200 рублей появилась всего 4 года назад. За то, какие объекты на ней появятся, голосовали всей страной. В итоге для самой молодой банкноты россияне выбрали самый молодой регион страны. На одной её стороне можно увидеть Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Его же силуэт, кстати, используется в качестве эмблемы города. Этот памятник был установлен ещё в 1905 году, к 50-летию Первой обороны Севастополя, во время которой были затоплены русские парусные корабли. А на оборотной стороне купюры художники разместили напоминание о древнем Херсонесе. Этот основанный греками ещё в V веке до н. э. город пережил и римское присутствие, и византийское владычество. Сегодня это самый величественный археологический памятник юга России, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Где можно путешествовать с российскими деньгами?

Самая северная купюра — номиналом 500 рублей, на ней разместились достопримечательности Архангельска, памятник Петру I и Соловецкий монастырь. Первый русский император именно в тех краях когда-то впервые вышел в открытое море и загорелся идеей создать мощный русский флот. Трёхмачтовый парусник на банкноте — это не конкретное судно, а это обобщённый образ, созданный художниками из нескольких изображений. На берегах сурового Белого моря Петр I был несколько раз, в том числе посещал и знаменитую обитель, которая в допетровское время числилась среди крупнейших землевладельцев государства. В советские годы на территории монастыря действовал первый в стране лагерь особого назначения. А в 90-е годы XX века монашеская жизнь была возобновлена.

Где можно путешествовать с российскими деньгами?

Каждая пятая банкнота, находящаяся в обращении в нашей стране, — это 1000 рублей. Поэтому и изображение на ней знакомо многим: это один из старейших русских городов, входящий в Золотое кольцо России, Ярославль. Расплачиваясь, мы невольно обращаем внимание на главные достопримечательности: памятник Ярославу Мудрому, часовню Казанской Богоматери и Церковь Иоанна Предтечи. И редкий гость города не пополняет свои ленты в социальных сетях фотографией тысячерублёвой купюры на фоне одного из этих объектов.

Где можно путешествовать с российскими деньгами?

Купюра номиналом 2000 рублей, наравне с двухсотрублёвой, не так давно пополнила банкнотный ряд. Когда шло голосование, многие не задумываясь, выбирали Дальний Восток: ещё за два десятилетия до этого группа «Мумий Тролль» исполнила своеобразный гимн денежному знаку, песню «Владивосток-2000». Лицевую сторону украсил мост Русский через пролив Босфор Восточный, соединяющий остров Русский с материком. Это мост-рекордсмен: у него самый большой в мире пролёт среди вантовых мостов — 1104 метра, а в высоту он является вторым на планете. А на оборотной стороне банкноты разместился первый российский гражданский космодром «Восточный», откуда выводят на орбиту искусственные спутники Земли. Изобразили художники и солнце, которое жители Дальнего Востока видят первыми в нашей стране, причём оно стало защитным признаком: если банкноту наклонить, яркое блестящее кольцо начнёт перемещаться.

Где можно путешествовать с российскими деньгами?

Путешествие заканчивается в Хабаровске, который можно увидеть на самой крупной отечественной банкноте номиналом 5000 рублей. Кстати, на купюре Николай Муравьёв-Амурский смотрит на набережную города, в реальности же памятник расположен на вершине Хабаровского утёса, а взгляд графа направлен в сторону Китая, граница с которым находится неподалёку. На оборотной стороне — «Амурское чудо», Хабаровский мост. По нему проезжают те, кто движется по Транссибирской магистрали.

Где можно путешествовать с российскими деньгами?

Кстати, на многих банкнотах есть элементы, которые можно увидеть лишь при очень внимательном изучении. Понять, что спрятано за однородным, на первый взгляд, фоном, можно с помощью лупы. На одних купюрах будут просто фигуры и узоры, на других — изображения растений, животных, предметов. Например, на банкноте номиналом в 200 рублей можно найти штурвалы и морские звезды, а ещё филина, косулю и листья дуба. А где художники скрыли ладью, чайку, осетра, кедровые шишки и даже космонавта?

Читатель-турист найдёт ответ на российских купюрах

Впереди всех жителей страны ждёт новое увлекательное путешествие: уже со следующего года можно будет начинать пересматривать экскурсионную программу, ведь в России стартует модернизация денежных знаков. К 2025 году изменится дизайн банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В новых купюрах будет продолжена городская серия, но использоваться будет тематика федеральных округов. На лицевой стороне будет размещена «столица» округа, а на оборотной — культурные и природные памятники регионов, входящих в него. Как и сегодня, на банкноте номиналом 50 рублей можно будет увидеть Санкт-Петербург, а на банкноте 100 рублей — Москву, её, кстати, обновят первой. Кроме того, на купюрах окажутся Новосибирск (10 рублей), Пятигорск (500 рублей), Нижний Новгород (1000 рублей) и Екатеринбург (5000 рублей). Важно помнить, что как билеты действительны до конца поездки, так и билеты Банка России, которые сегодня находятся в обращении, останутся платёжным средством. Из активного оборота они выйдут по естественным причинам — из-за износа и загрязнения.

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