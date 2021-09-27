Где можно путешествовать с российскими деньгами?

27 сентября — Всемирный день туризма, праздник и тех, кто работает в этой сфере, и тех, кто считает себя путешественником, и не важно — поездка это за тысячи километров или в соседний населённый пункт. Сегодня вместе с рязанским отделением Центробанка предлагаем отправиться в виртуальную поездку по России.

Билеты каждый может найти в своём кошельке: это билеты Банка России, то есть рублёвые банкноты. Сегодня в обращении находится так называемая «городская» серия, которую начали разрабатывать ещё в 1992 году. Её общая идея — от Москвы до самых до окраин. Во внешний облик денежных знаков художники всегда закладывают тот или иной смысл. К примеру, в еврозоне печатают купюры, на которых изображены мосты как символы объединения разных стран, а в США доллары украшены портретами знаковых государственных деятелей страны.

Самый маленький номинал, который сегодня уже мало кто помнит как купюру, — 5 рублей. Это своеобразная банкнотная «Янтарная комната», пропавшая из кошельков рязанцев, на её место пришли монеты. Банкноту украсил Великий Новгород: стена кремля с одной стороны и памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора с другой. Кстати, собор был выбран как один из признаков подлинности купюры: подобный водяной знак можно увидеть на просвет справа от основного изображения.

10 рублей отправляют путешественника в Сибирь. На этой банкноте Красноярск, самый восточный город-миллионер нашей страны. Туристы, посещающие его, не могут проехать мимо Коммунального моста через Енисей и не зайти в часовню Параскевы пятницы, ставшей одним из символов города. А вот ещё один объект, украшающий купюру, в реальности видят не все. Красноярская ГЭС, одна из мощнейших действующих гидроэлектростанций в мире, — объект стратегический, поэтому любоваться мощными потоками воды приходится с большого расстояния. Или же на банкноте.

В допандемийные годы Санкт-Петербург принимал более 10 млн туристов в год. Сегодня цифры скромнее, но город все равно остаётся одним из главных мест для путешествий по стране. Здание Биржи, Ростральные колонны, Петропавловская крепость — без этих объектов невозможно представить себе экскурсионную программу, а ещё банкноту номиналом 50 рублей.

Российская столица — город столь разный и многогранный, что достопримечательности могли бы заполнить весь банкнотный ряд. Сегодня на купюре в 100 рублей — Большой театр, на чьей сцене так же много эмоций и событий, что и в Москве. Кстати, знаменитая квадрига на портике появилась не сразу. Её разместили только в 50-е годы XIX века, то есть спустя 80 лет после основания главного театра России. Причиной стал пожар: огонь уничтожил здание, уцелели только каменные внешние стены и колоннада. Квадрига работы Петра Клодта заменила сгоревшую одиночную скульптуру Аполлона. Туристу, пожалуй, потребуется бинокль, чтобы рассмотреть детали композиции, а можно взять банкноту.

Купюра номиналом 200 рублей появилась всего 4 года назад. За то, какие объекты на ней появятся, голосовали всей страной. В итоге для самой молодой банкноты россияне выбрали самый молодой регион страны. На одной её стороне можно увидеть Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Его же силуэт, кстати, используется в качестве эмблемы города. Этот памятник был установлен ещё в 1905 году, к 50-летию Первой обороны Севастополя, во время которой были затоплены русские парусные корабли. А на оборотной стороне купюры художники разместили напоминание о древнем Херсонесе. Этот основанный греками ещё в V веке до н. э. город пережил и римское присутствие, и византийское владычество. Сегодня это самый величественный археологический памятник юга России, включённый в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Самая северная купюра — номиналом 500 рублей, на ней разместились достопримечательности Архангельска, памятник Петру I и Соловецкий монастырь. Первый русский император именно в тех краях когда-то впервые вышел в открытое море и загорелся идеей создать мощный русский флот. Трёхмачтовый парусник на банкноте — это не конкретное судно, а это обобщённый образ, созданный художниками из нескольких изображений. На берегах сурового Белого моря Петр I был несколько раз, в том числе посещал и знаменитую обитель, которая в допетровское время числилась среди крупнейших землевладельцев государства. В советские годы на территории монастыря действовал первый в стране лагерь особого назначения. А в 90-е годы XX века монашеская жизнь была возобновлена.

Каждая пятая банкнота, находящаяся в обращении в нашей стране, — это 1000 рублей. Поэтому и изображение на ней знакомо многим: это один из старейших русских городов, входящий в Золотое кольцо России, Ярославль. Расплачиваясь, мы невольно обращаем внимание на главные достопримечательности: памятник Ярославу Мудрому, часовню Казанской Богоматери и Церковь Иоанна Предтечи. И редкий гость города не пополняет свои ленты в социальных сетях фотографией тысячерублёвой купюры на фоне одного из этих объектов.

Купюра номиналом 2000 рублей, наравне с двухсотрублёвой, не так давно пополнила банкнотный ряд. Когда шло голосование, многие не задумываясь, выбирали Дальний Восток: ещё за два десятилетия до этого группа «Мумий Тролль» исполнила своеобразный гимн денежному знаку, песню «Владивосток-2000». Лицевую сторону украсил мост Русский через пролив Босфор Восточный, соединяющий остров Русский с материком. Это мост-рекордсмен: у него самый большой в мире пролёт среди вантовых мостов — 1104 метра, а в высоту он является вторым на планете. А на оборотной стороне банкноты разместился первый российский гражданский космодром «Восточный», откуда выводят на орбиту искусственные спутники Земли. Изобразили художники и солнце, которое жители Дальнего Востока видят первыми в нашей стране, причём оно стало защитным признаком: если банкноту наклонить, яркое блестящее кольцо начнёт перемещаться.

Путешествие заканчивается в Хабаровске, который можно увидеть на самой крупной отечественной банкноте номиналом 5000 рублей. Кстати, на купюре Николай Муравьёв-Амурский смотрит на набережную города, в реальности же памятник расположен на вершине Хабаровского утёса, а взгляд графа направлен в сторону Китая, граница с которым находится неподалёку. На оборотной стороне — «Амурское чудо», Хабаровский мост. По нему проезжают те, кто движется по Транссибирской магистрали.

Кстати, на многих банкнотах есть элементы, которые можно увидеть лишь при очень внимательном изучении. Понять, что спрятано за однородным, на первый взгляд, фоном, можно с помощью лупы. На одних купюрах будут просто фигуры и узоры, на других — изображения растений, животных, предметов. Например, на банкноте номиналом в 200 рублей можно найти штурвалы и морские звезды, а ещё филина, косулю и листья дуба. А где художники скрыли ладью, чайку, осетра, кедровые шишки и даже космонавта?

Читатель-турист найдёт ответ на российских купюрах

Впереди всех жителей страны ждёт новое увлекательное путешествие: уже со следующего года можно будет начинать пересматривать экскурсионную программу, ведь в России стартует модернизация денежных знаков. К 2025 году изменится дизайн банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В новых купюрах будет продолжена городская серия, но использоваться будет тематика федеральных округов. На лицевой стороне будет размещена «столица» округа, а на оборотной — культурные и природные памятники регионов, входящих в него. Как и сегодня, на банкноте номиналом 50 рублей можно будет увидеть Санкт-Петербург, а на банкноте 100 рублей — Москву, её, кстати, обновят первой. Кроме того, на купюрах окажутся Новосибирск (10 рублей), Пятигорск (500 рублей), Нижний Новгород (1000 рублей) и Екатеринбург (5000 рублей). Важно помнить, что как билеты действительны до конца поездки, так и билеты Банка России, которые сегодня находятся в обращении, останутся платёжным средством. Из активного оборота они выйдут по естественным причинам — из-за износа и загрязнения.