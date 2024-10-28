Понедельник, 28 октября, 2024
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Гастроэнтеролог развеяла миф о вредности употребления мяса по утрам

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Алексей Самохин
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Вред от употребления мяса на завтрак сильно преувеличен, заявила врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. В интервью NEWS.ru она посоветовала, при желании, включать в утренний рацион нежирное мясо с овощами. По ее словам, трудности могут возникнуть только у тех, кто по утрам не испытывает аппетита или привык перекусывать чем-то легким.

Ранее считалось, что мясо, как тяжёлая пища, не подходит для завтрака. Однако, как пояснила врач, белковая еда на завтрак, напротив, обеспечивает более длительное ощущение сытости по сравнению с быстрыми углеводами. Поэтому включать белок в утренний рацион даже рекомендуется.

Также гастроэнтеролог отметила, что сочетание мяса с большим количеством овощей помогает снизить риск развития онкологических заболеваний толстой кишки. Она подчеркнула, что организму нужен белок при каждом приёме пищи. По её словам, мясо столь же важно, как молочные продукты и яйца. Тимощенко добавила, что способность организма переваривать мясо не зависит от времени суток.

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