Гастроэнтеролог назвала миндаль самым полезным орехом для здоровья

Многие знают о пользе орехов, но какой из них самый полезный? Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Людмила Сухорукова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что это миндаль.

По словам эксперта, миндаль стоит добавить в ежедневный рацион. Он богат фолиевой кислотой, витаминами группы В и витамином Е, который является одним из главных антиоксидантов.

«Миндаль очищает организм от вредных веществ, нормализует работу печени и селезёнки, обладает противосудорожными свойствами и помогает поддерживать здоровье мозга. Он может снизить риск развития болезни Альцгеймера, укрепляет кости и улучшает пищеварение», — пояснила врач.

Кроме того, миндаль укрепляет нервную систему, улучшает циркуляцию крови, стимулирует иммунитет и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также он оказывает положительное влияние на здоровье глаз и может применяться при лечении камней в почках, добавила Сухорукова.

Она также рекомендовала перед употреблением замачивать миндаль в воде минимум на 2 часа, чтобы улучшить его переваривание. При этом важно есть орех с кожицей, так как в ней содержится большая часть полезных веществ.

Миндальное масло тоже обладает питательными и регенерирующими свойствами. Его используют в масках для лица, которые делают кожу здоровой и сияющей.