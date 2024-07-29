Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

Телеканал ТНТ объявил об изменениях внутри команды Comedy Club. В преддверии 20-го юбилейного сезона культового юмористического шоу, креативным продюсером стал Гарик Харламов — многолетний резидент и ведущий проекта. В его обязанности будет входить реализация творческой части подготовки выпусков программы: от организации работы сценаристов и контроля за написанием номеров до определения актуальной повестки и создания цельной линии повествования внутри каждого отдельного выпуска шоу. При этом, сооснователь Comedy Club Артур Джанибекян, также остается генеральным продюсером телепроекта.

Гарик Харламов — настоящая легенда Comedy Club, стоявшая у истоков создания проекта более 20 лет назад. Он был в числе первых резидентов, появившихся в телевизионной версии шоу в 2005 году. Зрителям запомнилось огромное количество персонажей комика: от опального барда Эдуарда Сурового до невменяемого участника кастингов на фестивали, музыкальные конкурсы и телепередачи. В 2015 году Харламов составил запоминающийся дуэт ведущих Comedy вместе с Павлом Волей.

Тина Канделаки, директор ТНТ: «Гарик Харламов способен рассмешить абсолютно любого одним своим видом, одним только взглядом, не говоря уже о шутках. И это не только моё мнение, устройте соцопрос, и 9 из 10 человек подтвердят мои слова, я вам гарантирую. За 20 лет в Comedy Club он делал уже буквально всё: шутил, пел, танцевал и вёл. Чтобы двигаться вперёд, нужно что-то менять, и должность креативного продюсера — абсолютно логичное развитие его таланта и молниеносной реакции. Продюсер шоу, такого уровня должен мгновенно реагировать и формулировать креативы обо всем, что происходит вокруг нас. Это сложная задача, но я уверена, что как продюсер Гарик сделает Comedy Club ещё острее, смешнее и провокативнее. Ну, и без Харламова на экране вы тоже не останетесь, я вас уверяю».

Гарик Харламов, креативный продюсер Comedy Club: «В мои обязанности будет входить абсолютно все — начиная от музыки, декораций и костюмов до наполнения шоу. Безусловно, я буду появляться на сцене в качестве комика и ведущего, я остаюсь резидентом — одно другому не мешает. Новые обязанности — это некий бонус к тому, что я в первую очередь резидент Comedy Club. Вообще над новым сезоном шоу работает слаженная команда авторов и продюсеров. Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход. Наша главная задача — не потерять сознание от усталости в конце года. И чтобы мы, спустя год эфиров, были счастливыми и радостными, как и наши зрители».