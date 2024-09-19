Четверг, 19 сентября, 2024

Гарик Харламов: «Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается»

Автор: Алексей Самохин

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20 телевизионных сезонов в эфире, более 800 оригинальных выпусков, 2 премии ТЭФИ, 1500 стендапов, 4000 миниатюр, 10000 концертов в сотнях городов по всему миру – с такими цифрами подошёл Comedy Club (16+) к судьбоносному выпуску, который выйдет в эфир 20 сентября в 21:00. Он начнётся с официального заявления резидента, ведущего и креативного продюсера культового юмористического шоу Гарика Харламова.

Гарик Харламов: «Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается».

Попрощаться с проектом придут звёзды шоу «Женский стендап», которые впервые станут гостями клуба. Ольга Малащенко, Белла Малу и Карина Мейханаджян расскажут о том, почему ещё не вышли замуж, а Варвара Щербакова извинится за то, что «приговорила» Comedy Club.

Варвара Щербакова: «Я снималась в шоу “Импровизация”, которое закрыли после выпуска со мной. Так что извините, что я сегодня сюда пришла».

Также сказать грустную фразу «Прощай, Comedy» придут телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарёва, актеры шоу «Однажды в России» Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Яна Кошкина, экс-резидент клуба и продюсер Okko Гавриил Гордеев, а также генеральный продюсер Comedy Club Артур Джанибекян. А актриса и телеведущая Юлия Меньшова возьмёт у резидентов клуба прощальное интервью прямо на сцене.

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