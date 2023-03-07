ФСБ провела следственные действия на рязанском заводе «Саста»

ФСБ провела очередные следственные действия на одном из ведущих предприятий гендиректора и бенефициара Балтийской промышленной компании (БПК) Дианы Калединой. Об этом пишет «Коммерсант».

Предприятие подозревают в поставках структурам «Роскосмоса» тайваньских станков под видом российских — ненадлежащего качества и по завышенной стоимости.

Оперативники ФСБ прибыли на завод ПАО «Саста» в Рязанской области с санкции генерал-майора Олега Хотюна. Завод подозревают в хищении денег «Роскосмоса», выделенных по федеральной целевой программе на модернизацию технологических линий Красноярского машиностроительного завода.

Предварительно, речь идёт о поставке 42 станков на сумму почти 1,3 млрд рублей. Подозрение пало на 14 из них, числящихся по документам производства «Састы», однако в действительности изготовленных на Тайване. Эти станки, как предполагается, не соответствуют техническому заданию и проданы по завышенной стоимости.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокуратуру разобраться в деле гендиректора БПК Дианы Калединой. Она уже почти полгода находится под следствием по схожим обвинениям в мошенничестве со станками. В аппарате Бориса Титова полагают, что при наличии оснований следует прекратить уголовное преследование Дианы Калединой.

Защитники называют подозрения правоохранителей абсурдными. По их словам, Диана Каледина за последние 4 года вложила в «Састу», градообразующее предприятие Сасово, несколько миллиардов собственных денег. Средства направили на капремонт зданий, формирование запаса материалов и комплектующих, а также обновление станочного парка.