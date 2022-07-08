Фотодом пригласил рязанцев ощутить «Эффект присутствия»

12 июля в 18.00 в музейно-выставочном центре им. Е. Н. Ширина «Фотодом» откроется коллективная выставка «Эффект присутствия» от независимой творческой группировки, год назад представившей проект «Пальто».
Ольга Джафарова, Роман Багров, Дарья Перова, Мария Зайцева, Леонид Агальцов, Кристина Азарова, Кирилл Александров, Екатерина Горбачева и Екатерина Беспалова пытаются размышлять о незримом, присутствующем в нашей жизни. В экспозиции более 20 работ, созданных в разных жанрах и техниках, от фотографии до инсталляции.
Выставка «Эффект присутствия» открыта в «Фотоном» (ул.Почтовая, д. 58) до 3 августа ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 19.00. Вход свободный, 0+.