Фотодом пригласил рязанцев ощутить «Эффект присутствия»

12 июля в 18.00 в музейно-выставочном центре им. Е. Н. Ширина «Фотодом» откроется коллективная выставка «Эффект присутствия» от независимой творческой группировки, год назад представившей проект «Пальто».

Ольга Джафарова, Роман Багров, Дарья Перова, Мария Зайцева, Леонид Агальцов, Кристина Азарова, Кирилл Александров, Екатерина Горбачева и Екатерина Беспалова пытаются размышлять о незримом, присутствующем в нашей жизни. В экспозиции более 20 работ, созданных в разных жанрах и техниках, от фотографии до инсталляции.

«У каждого из нас есть что-то или кто-то, чьё незримое присутствие мы ощущаем. Мы попытались придать этому незримому форму, материальное осмысление», — именно так пояснил тему проекта один из его участников, Леонид Агальцов. Размышление художников, так или иначе связанное с памятью, сводится к простой формуле: если мы чего-то не видим, это не значит, что этого не существует, — это можно выразить в искусстве.

Выставка «Эффект присутствия» открыта в «Фотоном» (ул.Почтовая, д. 58) до 3 августа ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 19.00. Вход свободный, 0+.