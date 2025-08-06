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Общество

Фонтан сорвал сроки ремонта подземного перехода у ТД «Барс на Московском»

Анастасия Мериакри
Фото: t.me/gorodskoeprostranstvo

Фонтан сорвал график ремонтных работ в подземном переходе у ТД «Барс на Московском» в Рязани. Об этом сообщает ВГТРК «Ока».

Работы должны были закончить 1 августа 2025 года. Однако работы находятся на стадии выполнения лишь 60%. Подрядчик обещает сдать объект к сентябрю этого года.

Сейчас ведется монтаж новых навесов, отделка плиткой на входах и в самом переходе. В скором будут монтировать систему видеонаблюдения.

Директор подрядной организации Дмитрий Кузьменко объясняет, что сроки сдвинулись из-за непредвиденных обстоятельств. Нужно было вскрывать бетонные полы, они были залиты на полметра ещё советским бетоном. Работники, проводившие ремонт, не хотели вскрывать бетон, но их обязали, после чего оттуда «долбанул фонтан».

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