Фильм о рязанской легенде на больших экранах еще 3 дня

В кинотеатрах пройдут дополнительные сеансы документального фильма про известного рязанского весовщика Иосифа Пятунина. Кинолента расскажет о жизни и профессии местной легенды.

В кинотеатре ТЦ «Малина» показы пройдут 6 и 7-го декабря в 19:00. 8 декабря фильм покажут в ТРЦ «Барс» в 16:00. Продолжительность фильма — 30 минут. Цена — 400 рублей. Билеты можно приобрести только в кассах кинотеатров за наличные. В сети фильм «Весовщик» появится уже 22 декабря.

Герой киноленты по образованию фельдшер скорой медицинской помощи. Работал на рязанском комбайновом заводе. После его закрытия устроился охранником, а днём ходил взвешивать людей на улице Почтовой, тогда Подбельского. Так Иосиф Пятунин стал известным рязанским весовщиком.

Напомним, данная кинолента — это второй фильм о жизни Пятунина, первый сняли студенты ВГИКа.

Видео из телеграм-канала «Нетипичная Рязань».

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