Филипп Киркоров покажет своё королевство

В новом выпуске программы «Однажды…» (16+), который выйдет на НТВ 2 июня, Филипп Киркоров проведёт экскурсию по своему королевству, Ирина Кострова раскроет секрет долголетия, а Евгений Шириков расскажет о личной трагедии, которая его закалила. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Народный артист России Филипп Киркоров слывёт негласным королём шоу-бизнеса, однако дома он – просто заботливый папа и любимый сын. В просторном особняке на берегу Москвы-реки хватает места всем: и Филиппу, и его наследникам, и отцу, который любит приезжать в гости.

Встреча с внуками – лучший подарок для деда. В свои 92 года он полон энергии и творческих планов. Так, народный артист России Бедрос Киркоров заканчивает книгу воспоминаний, первая глава которой посвящена болгарской ясновидящей Ванге. «Не волнуйся, твой сын пойдёт далеко-далеко. В руках у него будет палка», – сказала прорицательница, когда Бедрос спросил её о Филиппе. Так и случилось: Киркоров поднялся с «палкой»-микрофоном на звёздный Олимп и спускаться не собирается.

Однако если Киркоров – король, то заслуженная артистка России Ирина Кострова – безусловная королева. Актрисе пошла вторая сотня лет, а она до сих пор выходит на сцену и читает стихи по памяти. 101-ю весну Ирина Васильевна отметила на сцене родного «Москонцерта», которому отдала 80 лет жизни. Сценаристом и продюсером бенефиса выступила сама, а помогал ей добрый приятель, народный артист России Игорь Верник, который и стал ведущим. Уходить на покой Ирина Васильевна не планирует: уверена, что ещё не сделала всё, для чего родилась. Поэтому ей смело можно кричать: «Браво! Бис!»

Заслуживает уважения и профессиональный подход к любимому делу Евгения Ширикова. Популярный актёр написал сценарий, собрал команду, нашёл инвесторов и вместе с режиссёром Евгением Татаровым снял сериал «Панчер». Все трюки выполнял самостоятельно, травмировал голеностоп, но продолжал работать на обезболивающих. Актёр отмечает, что история бывшего чемпиона мира по боксу, который отсидел за непреднамеренное убийство, а теперь тренирует воспитанников детского дома, для него очень личная, ведь он и сам вырос в интернате. Вырос во всех смыслах этого слова и продолжает доказывать себе и миру, что ему всё по плечу.