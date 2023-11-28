Филимоновская игрушка представлена в коллекции Рязанского художественного музея

В рамках рубрики «День шедевра» рассказываем о филимоновской игрушке – русском народном художественном промысле деревни Филимоново Одоевского района Тульской области.

Уникальные экземпляры представлены в коллекции Рязанского художественного музея. Об их истории рассказывает старший научный сотрудник Рязанского художественного музея Мария Киселёва.

— В деревне Филимоново жил гончар Филимон, который обнаружил в своём огороде залежи пластичной глины, из которой начал создавать игрушки и посуду.

С тех пор промысел стал визитной карточкой села. Мужчины занимались подготовительной работой. Создавали печи, лепили глиняные заготовки, а девочки и женщины занимались росписью изделий.

Сырьё очень пластично, поэтому многие изделия вытягиваются и уточняются. В Рязанском художественном музее представлены: влюблённая пара, любота, дамы и кавалеры.

Мастерицы говорят, что глина сама решает какой быть будущей игрушке. Даже самые обычные звери и птицы превращаются в дивных животных.

Филимоновскую игрушку очень легко узнать. Она невероятная, яркая и очень певучая. С особым настроением.