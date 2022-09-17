Фейерверк в честь 85-летия Новосибирской области отменен

Власти Новосибирской области решили отменить праздничный фейерверк в честь 85-летия региона из-за «неуместности» на фоне специальной военной операции на Украине, сообщается в субботу в Telegram-канале правительства области.

Новосибирская область в текущем году отмечает 85-летие основания региона. Основные праздничные мероприятия состоятся на следующей неделе.

«Что касается фейерверка, все-таки салют это символичное действие, и лучше мы отстреляем салют, когда для этого будет серьезный повод. Вот когда укронацистов окончательно вычистим с Донбасса, вот тогда и стрельнем. Поэтому фейерверка в этом году не будет», – приводятся в сообщении слова губернатора области Андрея Травникова.

Он пояснил, что в целом праздничные мероприятия состоятся, так как они способствуют сплочению жителей региона, однако организовывать фейерверк на фоне проведения специальной военной операции на Донбассе «неуместно».

Ранее губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь дня города отменили в Ростове-на-Дону, не будет масштабного празднования дня города и в Воронеже. Празднование 79-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков 17 сентября также пройдет без салюта и массовых мероприятий. От празднования дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за «напряженной ситуации в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг».