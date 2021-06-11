19.6 C
Рязань
Пятница, 11 июня, 2021
На главнуюОрганы властиАдминистрация
Органы властиАдминистрацияНовости Рязани

Елена Сорокина провела очередной приём граждан

7info
- Advertisement -

В пятницу, 11 июня, Елена Сорокина провела личный приём жителей Рязани. Об этом мэр сообщила у себя на странице ВКонтакте.

– Рассмотрели ситуацию с электросамокатами, которые в последнее время завоевывают все большую популярность у жителей как способ передвижения и проведения досуга, – написала глава администрации. – Конечно, необходимо упорядочить движение электросамокатов по городским улицам, выработать дальнейшую концепцию развития этого вида транспорта. В городе должно быть комфортно всем – и пешеходам, и тем, кто передвигается на самокатах, и автомобилистам. Будем работать над этим вопросом.

Жительница проезда Речников попросила оказать содействие в обустройстве дворовой территории. По ее словам, необходимо закрыть сквозной проезд через двор у дома 1 по проезду Речников, отремонтировать там ограждения и лестницы.

– Восстановление ограждения планируется выполнить в текущем году – дала соответствующие поручения профильным специалистам. Кроме того, поручила управлению энергетики и ЖКХ и управлению благоустройства совместно выйти на эту дворовую территорию и по итогам предложить варианты решения вопроса с проездом автотранспорта по ней. Необходимо найти такой выход из ситуации, который не затронет интересы жителей близлежащих домов, – отметила Сорокина.

Для решения вопроса с ремонтом лестниц, расположенных не на муниципальной земле, надо найти способ восстановления этих объектов.

Рязанка, проживающая в д. 34 к. 3 по ул. Качевская, пожаловалась, что в подвале ее дома скопилась вода. При этом дом не обслуживается управляющей компанией с марта 2021 года. Назначенная администрацией УК уклоняется от обслуживания дома. 

– Поручила руководству управления энергетики и ЖКХ взять эту ситуацию на контроль. Необходимо в кратчайшие сроки организовать выезд аварийно-ремонтной бригады и откачать воду из подвала. Люди не должны страдать, пока вопрос решается в суде, – сообщила мэр Рязани.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]