Елена Сорокина провела очередной приём граждан

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В пятницу, 11 июня, Елена Сорокина провела личный приём жителей Рязани. Об этом мэр сообщила у себя на странице ВКонтакте.

– Рассмотрели ситуацию с электросамокатами, которые в последнее время завоевывают все большую популярность у жителей как способ передвижения и проведения досуга, – написала глава администрации. – Конечно, необходимо упорядочить движение электросамокатов по городским улицам, выработать дальнейшую концепцию развития этого вида транспорта. В городе должно быть комфортно всем – и пешеходам, и тем, кто передвигается на самокатах, и автомобилистам. Будем работать над этим вопросом.

Жительница проезда Речников попросила оказать содействие в обустройстве дворовой территории. По ее словам, необходимо закрыть сквозной проезд через двор у дома 1 по проезду Речников, отремонтировать там ограждения и лестницы.

– Восстановление ограждения планируется выполнить в текущем году – дала соответствующие поручения профильным специалистам. Кроме того, поручила управлению энергетики и ЖКХ и управлению благоустройства совместно выйти на эту дворовую территорию и по итогам предложить варианты решения вопроса с проездом автотранспорта по ней. Необходимо найти такой выход из ситуации, который не затронет интересы жителей близлежащих домов, – отметила Сорокина.

Для решения вопроса с ремонтом лестниц, расположенных не на муниципальной земле, надо найти способ восстановления этих объектов.

Рязанка, проживающая в д. 34 к. 3 по ул. Качевская, пожаловалась, что в подвале ее дома скопилась вода. При этом дом не обслуживается управляющей компанией с марта 2021 года. Назначенная администрацией УК уклоняется от обслуживания дома.