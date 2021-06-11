Елена Сорокина провела очередной приём граждан

В пятницу, 11 июня, Елена Сорокина провела личный приём жителей Рязани. Об этом мэр сообщила у себя на странице ВКонтакте.
Жительница проезда Речников попросила оказать содействие в обустройстве дворовой территории. По ее словам, необходимо закрыть сквозной проезд через двор у дома 1 по проезду Речников, отремонтировать там ограждения и лестницы.
Для решения вопроса с ремонтом лестниц, расположенных не на муниципальной земле, надо найти способ восстановления этих объектов.
Рязанка, проживающая в д. 34 к. 3 по ул. Качевская, пожаловалась, что в подвале ее дома скопилась вода. При этом дом не обслуживается управляющей компанией с марта 2021 года. Назначенная администрацией УК уклоняется от обслуживания дома.