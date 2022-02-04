Елена Сорокина пообещала не оставаться в стороне от проблем жильцов дома на Северном переулке, подлежащего расселению

4 февраля мэр Рязани Елена Сорокина провела приём граждан в формате видеосвязи. Она ответила на вопросы рязанцев по поводу уборки города, транспортного обслуживания и расселения.

Одна из заявительниц пожаловалась на плохую уборку снега с дороги, которая ведёт в Сысоево. Накануне приёма, по словам главы администрации, дороги прогрейдировали. Вопрос с дорогой до посёлка Сорокина поставила на контроль. Она заявила, что в Рязани не должно быть территорий, которые не убираются.

Другой заявитель пожаловался на перенаполненность 46-й и 53-й маршруток с 22.00 до 23.00. Руководителю управления транспорта поручено провести мониторинг работы этих маршрутов, проверить заполняемость транспорта в вечерние часы.

Реклама

Ещё один вопрос – расселение дома 6 по Северному переулку. Объект расположен на площадке перспективного строительства в границах Куйбышевского шоссе, Южного переулка, Северного переулка программы развития застроенных территорий.

Застройщик не выполняет свои обязательства по расселению в установленный срок, людей не устраивает предоставляемое жилье. Жильцы, не дожидаясь окончания даты действия договора, могут обратиться в администрацию с заявлением о признании своего дома аварийным. Здесь уже вступает в силу федеральный закон о расселении аварийного жилья. В этом году расселят 4 таких дома. С жильцами встретятся специалисты управления капитального строительства для разъяснения всех вариантов решения вопроса.