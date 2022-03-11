Елена Сорокина обсудила с рязанцами ремонт дорог и содержание многоквартирных домов

11 марта мэр Рязани Елена Сорокина в формате видеосвязи провела приём граждан. Среди вопросов, которые она обсудила с рязанцами – уборка города, обустройство остановок общественного транспорта, ремонт дорог и содержание многоквартирных домов.

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Одна из заявительниц пожаловалась на некачественную уборку тротуара на улице Семчинской. По её словам, тротуар необходимо очистить, так как по не могу не могут пройти местные жители. Ещё один вопрос по этому микрорайону касался разворотного круга общественного транспорта. Там необходимо установить урны. Также нужен капитальный ремонт улицы Семчинской с установкой уличного освещения.

— Мы подали заявку на конкурс в региональный Минтранс. Очень надеемся, что этот участок пройдет отбор, и мы сможем уже в этом году приступить к ремонту. Контракт планируется двухлетний, но первый слой асфальта нужно уложить за строительный сезон 2022, – рассказала Елена Сорокина.

Еще одна важная тема – безнадзорные животные. Заявители пожаловались на стаи собак, которые обитают в районе магазина «Пятерочка» на улице Семчинской. Специалисты пояснили, что в этом районе уже было отловлено более 10 безнадзорных животных, но проблема пока не решена. Профильным службам поручено взять сигнал в работу и в начале следующей недели провести очередной рейд в районе улиц Семчинская и Школьная.

Жительница дома 35 по улице Свободы пожаловалась на состояние кровли – необходим капитальный ремонт. На специальном счете люди собирают средства на содержание жилья. Часть денег на ремонт крыши уже есть, но их недостаточно. Решение вопроса нужно найти уже сейчас. Елена Сорокина дала задание провести совещание с участием специалистов управления энергетики и ЖКХ, Фонда капитального ремонта и жителей. Выработать алгоритм действий и вариант решения проблемы, который подойдет людям.