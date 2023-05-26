Елена Сорокина обратилась к рязанцам

Глава администрации Рязани Елена Сорокина, написавшая заявление об увольнении, обратилась к рязанцам. Пост мэр разместила ВКонтакте.

«Дорогие друзья!

В понедельник 29 мая последний день моей работы в должности главы администрации города Рязани.

Это была не просто работа. Это была очень важная часть моей жизни.

Благодарю весь большой коллектив администрации города, региональное правительство, общественные организации, представителей бизнеса и всех неравнодушных рязанцев, с которыми мы искали и находили решения самых трудных задач и делали наш город лучше. Вместе прошли через трудные времена: пережили ковид, чрезвычайные ситуации, пожары и многое другое.

Благодарю депутатский корпус за оказанное доверие.

Благодарю Губернатора Павла Викторовича Малкова, членов правительства, руководителей федеральных территориальных органов власти, глав муниципальных образований за постоянный конструктивный диалог, помощь и поддержку.

В своей дальнейшей работе приложу все силы на благо развития региона».