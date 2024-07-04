Елена Подкаминская попадет под программу защиты свидетелей в новом проекте ТНТ

Стартовали съемки фильма «Свидетели» (16+) – нового проекта канала ТНТ и «МайВэйСтудии». В центре сюжета супружеская пара на грани развода, которая в силу обстоятельств не может разъехаться. Более того: они вынуждены существовать под одной крышей со своими потенциальными любовниками и даже играть на публику роль большой счастливой семьи.

Вика (Елена Подкаминская) и Сергей (Антон Васильев) женаты уже несколько лет. Оба постоянно заняты чем-то заняты: работой, друзьями и собственными делами, однако не уделяют достаточное количество времени своим отношениям. Их «любовная лодка» стремительно идет ко дну: Вика увлекается импозантным и состоятельным владельцем отеля Максимом (Сергей Астахов), а Сергей – молоденькой красоткой Лерой (Ася Резник). Казалось бы, дело движется к официальному расставанию, но обстоятельства складываются таким образом, что все четверо становятся свидетелями убийства. Так, Вика, Сергей, Максим и Лера попадают под программу защиты свидетелей и вынуждены вместе скрываться в деревне. В результате, этой странной четверке приходится изображать из себя родственников, искать общий язык друг с другом и даже прятаться от киллера. Ну, а Вике и Сергею предстоит решить – подать заявление на развод или всё-таки сохранить брак. Ещё непонятно, что из всего вышеперечисленного сложнее!

В ролях также снялись: Андрей Федорцов, Александр Половцев, Савелий Наумов, Константин Мурзенко и другие актеры.

Режиссер-постановщик – Андрей Никифоров. Оператор-постановщик – Магомед Халухаев. Художник-постановщик – Елизавета Ранкова.

Генеральные продюсеры: Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Лика Бланк, Марина Разумова, Борис Ханчалян, Сергей Косинский.

Продюсеры: Алексей Титов, Александр Вялых, Иван Новиков, Семён Щербович-Вечер, Елизавета Анистарова, Анастасия Митина.

Лика Бланк, генеральный продюсер: «Это история о том, как важно вовремя остановиться и прислушаться к тому, чего хочешь ты, а также что хочет человек рядом с тобой. Конечно, у нас всё это рассказывается в комедийном ключе, с большим количеством иронии, самоиронии и юмора, понятного и любимого зрителями канала ТНТ. На мой взгляд, это не просто очень качественное развлечение, но и поучительная история о том, что никогда нельзя сдаваться. И что даже если в какой-то момент кажется, что отношения пришли к финалу, но человек по-прежнему вам дорог, не нужно его отпускать».