Эксперт сообщил о возможном снижении цен на авиабилеты на российские курорты

- Advertisement -

Российские авиакомпании планируют получить в этом году более 90 самолетов, подсчитали «Известия» на основе данных перевозчиков и источников. Такая провозная емкость может стать еще более избыточной на фоне кризиса и закрытых границ со многими странами. Излишек мощностей может привести к снижению цен на билеты на российские курорты, считает ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко.

По словам эксперта, перевозчики ожидают, что заграница скоро откроется, а денег у людей завтра станет больше, чем вчера. Но ничего подобного не происходит – самолеты выставляются туда, где есть хоть какой-то спрос. В этом году это юг страны.

– Даже если авиакомпании выставят все свои емкости на отечественные туристические направления, а местные аэропорты обслужат все эти рейсы, пассажирам может просто не хватить жилья на курортах. Авиаперевозчики не найдут своего пассажира. Не потому, что он не готов лететь, а потому, что ближе к лету выяснится, что ему негде жить. Тогда цены на авиабилеты упадут, – спрогнозировал Андрей Крамаренко.

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев полагает, что время для увеличения парка сейчас не лучшее, так как объем перевозок на докризисный уровень не вышел и вряд ли выйдет в этом году. По его словам, главный риск роста провозной емкости для авиакомпаний заключается в том, что увеличение предложения не позволит скорректировать тарифы и поднять стоимость авиабилетов.

Традиционно зимой авиакомпании получают убыток, а летом – прибыль, напомнил эксперт. Но в этом году если Турция не откроется, многие перевозчики будут снова убыточны, так как российские курорты не смогут вместить всех желающих, говорит Крамаренко.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Зашли на борт: авиакомпании РФ на фоне кризиса получат 90 самолетов