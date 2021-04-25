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Понедельник, 26 апреля, 2021
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Эксперт рассказала, что делать взявшим отпуск в начале мая россиянам

7info
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Некоторые жители России, чтобы сделать себе большие каникулы, взяли отпуск на период с 4 по 7 мая. После того, как президент Путин подписал указ о майских выходных, такой отпуск стал бессмысленным – люди и так будут отдыхать с 1 по 11 мая. 

Что можно сделать в этой ситуации, рассказала «Российской газете» Людмила Иванова-Швец, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала». По её словам, договорившись с работодателем можно отозвать отпуск. Либо, опять же по договорённости, можно перенести отпуск на другой срок.

Отметим, что президент своим указом сделал 4-7 мая нерабочими днями. Это не праздничные дни – у них особый статус. Такие дни включаются в число дней отпуска, оплачиваются по среднему заработку, а дата окончания отпуска остается неизменной. 

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