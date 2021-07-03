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Суббота, 3 июля, 2021
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Эксперт рассказал об опасностях, которые грозят смартфону летом

Елена Лобанова
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Научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова Виталий Красиков рассказал, какие опасности грозят смартфону летом. Его слова приводит агентство «Прайм»

Самый распространенный риск — перегрев смартфона. Когда температура воздуха поднимается выше 30 градусов, то устройство может перестать работать.

— Критического повышения температуры летом легко добиться, отдыхая на пляже или прогуливаясь по улице, если телефон при этом долгое время подвергается воздействию прямых солнечных лучей, в машине при нахождении устройства на приборной доске или, например, оставив смартфон заряжаться на подоконнике, — добавляет Виталий Красиков. 

Специалист отметил, что перегрев не вызовет взрыв устройства, однако есть вероятность, что телефон перестанет работать. 

На пляже в смартфон может попасть песок или вода. Электроника не должна непосредственно соприкасаться ни с водой, ни с песком. В противном случае смартфон может перестать работать.

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