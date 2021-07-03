Эксперт рассказал об опасностях, которые грозят смартфону летом

Научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Плеханова Виталий Красиков рассказал, какие опасности грозят смартфону летом. Его слова приводит агентство «Прайм».
Самый распространенный риск — перегрев смартфона. Когда температура воздуха поднимается выше 30 градусов, то устройство может перестать работать.
Специалист отметил, что перегрев не вызовет взрыв устройства, однако есть вероятность, что телефон перестанет работать.
На пляже в смартфон может попасть песок или вода. Электроника не должна непосредственно соприкасаться ни с водой, ни с песком. В противном случае смартфон может перестать работать.