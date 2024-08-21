Среда, 21 августа, 2024

Двустороннее движение организуют на улицах Кудрявцева и Краснорядская в Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Фото: admrzn.ru/

В Рязани на улицах Кудрявцева и Краснорядская (на участках от ул. Маяковского до ул. Горького) организуют двустороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения на момент проведения капитального ремонта теплотрассы на улице Горького. На двух улицах установят соответствующие предупреждающие и запрещающие дорожные знаки. Стоянка транспортных средств на указанных участках (вне специально отведенных мест) будет запрещена.

Изменения будут действовать до завершения ремонтных работ.

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