Двустороннее движение организуют на улицах Кудрявцева и Краснорядская в Рязани

В Рязани на улицах Кудрявцева и Краснорядская (на участках от ул. Маяковского до ул. Горького) организуют двустороннее движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Отмечается, что это сделано для обеспечения безопасности дорожного движения на момент проведения капитального ремонта теплотрассы на улице Горького. На двух улицах установят соответствующие предупреждающие и запрещающие дорожные знаки. Стоянка транспортных средств на указанных участках (вне специально отведенных мест) будет запрещена.

Изменения будут действовать до завершения ремонтных работ.