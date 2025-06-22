Двухэтапная индексация пенсий вводится в России с 2026 года 

С 2026 года в России вступает в силу новая схема двухэтапной индексации пенсий. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Как будет индексироваться пенсия в 2026 году

Первый этап — с 1 февраля. Пенсии будут увеличены по уровню инфляции за 2025 год. По словам министра, к этой дате уже будет известен окончательный показатель роста цен, что позволит более точно проводить индексацию.

Второй этап — с 1 апреля. В этот раз индексация затронет страховую часть пенсии и будет зависеть от темпов роста заработных плат, а значит — и поступлений страховых взносов в Социальный фонд России.

«Зарплата в течение года растет, и это напрямую влияет на то, какую сумму страховых взносов работодатели платят в Соцфонд. Именно поэтому такую индексацию называют индексацией по уровню роста доходов Социального фонда», — пояснил Котяков.

Почему вернулись к двухэтапной схеме

Министр отметил, что двухэтапная индексация не нова — она уже применялась в России до начала пенсионной реформы. С 2019 года пенсии индексировались один раз в год — с 1 января, и это решение было временным.

Теперь, по словам главы Минтруда, возвращение к двойной индексации позволит сделать процесс более справедливым и гибким, привязанным как к уровню инфляции, так и к реальной ситуации в экономике и на рынке труда.

Нововведение: электронное пенсионное удостоверение

С 1 октября 2025 года пенсионеры смогут подтверждать свой статус с помощью электронного удостоверения с QR-кодом, доступного через приложение «Госуслуги».

«Я вообще считаю, что нужно отходить от бумажных удостоверений. Это своего рода рудимент. Но даже в этом случае мы однозначно оставляем человеку право самому выбирать — использовать бумажный или электронный вариант», — заявил Котяков.

QR-код будет содержать те же данные, что и пластиковое удостоверение, и подойдет для предъявления в организациях, предоставляющих льготы.