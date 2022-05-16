Двух жителей Касимова, скрывавшихся от суда, задержали полицейские

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали двух жителей города Касимова, скрывавшихся от суда и объявленных в федеральный розыск.

Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» задержали 27-летнего жителя города Касимова. Мужчину обвиняют в совершении кражи (ч.2 ст.158 УК РФ). Он пыталась скрыться от суда и был объявлена в федеральный розыск. Полицейские разыскали и задержали злоумышленника.

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20-летнюю жительницу города Касимова подозревают в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Расследование уголовного дела было закончено и дело передали для рассмотрения в суд. Обвиняемая скрылась от суда и была объявлена в федеральный розыск. Оперативники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее.

Задержанных арестовали и вскоре передадут инициаторам розыска.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.