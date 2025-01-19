Двух полицейских признали виновными в получении взяток в Рязанской области

В Рязанской области осудили бывших полицейских за взяточничество. Они проходили службу в МО МВД России «Скопинский». Об этом сообщил Скопинский районный суд.

Согласно материалам дела, Сергей Чулин выяснил, что мигрант не проживает по месту временной регистрации. Иностранец предложил полицейскому взятку в размере 5000 рублей, чтобы представитель закона не составлял в отношении него никаких служебных документов. Чулин взял деньги. Отмечается, что за полицейским числятся другие случаи получения взяток.

Суд признал Сергея Чулина виновным по части 1 статьи 285 УК РФ. Подсудимому назначили наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов, связанных с осуществлением функций представителя власти, на 3 года.

Реклама

Сергей Володин уличен в 3 эпизодах получения взятки в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Он, как и Чулин, признали вину и способствовали расследованию.

Суд признал Володина виновным и назначил наказание в виде лишения права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, на 3 года. Подсудимому вписали штраф до 75 000 рублей.