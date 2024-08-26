Понедельник, 26 августа, 2024

Двое детей и две женщины попали под колеса автомобиля в Рязани

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ya62.ru/

В Рязани в воскресенье, 25 августа, водитель легкового автомобиля наехал на четырех пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Об этом пишет YA62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах Рязани.

ДТП произошло в 9:42 на перекрестке улиц Гагарина и Татарской. В результате пострадали женщины 48 и 54 лет и два мальчика 6 и 3 лет.

Сообщается, что детей доставили в ОДКБ, 54-летнюю пострадавшую — в травмпункт. 48-летняя женщина от госпитализации отказалась.

Других подробностей ДТП нет.

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