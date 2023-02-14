Вторник, 14 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Двое безработных рязанцев ограбили квартиру студентов

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

В Рязани из съёмной квартиры двух студентов похитили вещи почти на 125 тысяч рублей. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Московский МСО Рязани регионального главка СКР возбудил уголовное дело о краже с незаконным проникновением в жилище в отношении двух безработных жителей областного центра 1998 и 2000 годов рождения.

Как выяснили следователи, подозреваемые ограбили квартиру, которую снимали два студента. Добычей злоумышленников стали компьютерная техника, одежда и обувь потерпевших. Сумма похищенного составила почти 125 тысяч рублей. Часть вещей грабителям удалось сбыть, остальное изъято по месту жительства подозреваемых.

По делу продолжаются сбор и закрепление доказательств. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

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