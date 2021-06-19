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Суббота, 19 июня, 2021
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Движение по улице Грибоедова закроют на полдня

7info7
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В Рязани на полдня 19 июня закроют движение по улице Грибоедова. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Причина — проведение ремонтных работ на теплосетях. Движение от дома №3 до дома №9 и от дома №11 до дома №59 закроют с 12.00 до 22.00.

В связи с закрытием движения изменится схема работы транспорта.

  • автобусы №65, 66, 99 при движении из центра города будут проезжать по улице Свободы, Окскому проезду, улице Кальной, Касимовскому шоссе, далее — по своим маршрутам. При движении в центр города маршрутки будут проезжать от остановки «Мясокомбинат» по улице Есенина, Окскому проезду, улице Свободы, далее — по своим маршрутам.
  • троллейбусы №10 будут следовать от библиотеки имени Горького по своим маршрутам, а далее — по улицам Ленина и Есенина до остановки «Площадь Попова».

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