Понедельник, 23 января, 2023
Татьяна Проводина

Дорожные инспекторы остановили в Рязанском районе пьяного водителя иномарки

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Фото из Телеграм канала Госавтоинспекции Рязанской области

В селе Поляны Рязанского района сотрудники ДПС ГИБДД остановили для проверки Toyota Corolla. Общаясь с водителем, инспекторы заметили у него характерные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование показало 0,213 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления ТС и составили на него административный протокол. Санкция статьи предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования гражданину грозит уже уголовное наказание, – напомнили в Госавтоинспекции.

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