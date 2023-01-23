Дорожные инспекторы остановили в Рязанском районе пьяного водителя иномарки

В селе Поляны Рязанского района сотрудники ДПС ГИБДД остановили для проверки Toyota Corolla. Общаясь с водителем, инспекторы заметили у него характерные признаки алкогольного опьянения.

Освидетельствование показало 0,213 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления ТС и составили на него административный протокол. Санкция статьи предусматривает штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения либо повторный отказ от освидетельствования гражданину грозит уже уголовное наказание, – напомнили в Госавтоинспекции.