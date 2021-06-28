Документы в вузы абитуриенты могут отправить почтой

В российских вузах стартовала приемная кампания. Рязанские абитуриенты могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение Почтой России.
Во время приемной кампании Почта России уделяет максимальное внимание доставке отправлений в адрес вузов. Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Но доставка почтовых отправлений в срок зависит не только от слаженной работы почты, но и от соблюдения отправителем простых, но важных правил.
Для того чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, нужно:
- Направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по России можно на сайте.
- Перепроверить почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза.
- Правильно заполнять адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется на строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя – в левом верхнем. Свой адрес лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя.
- Отправлять документы нужно заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением о вручении. Заказному отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он позволяет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России весь путь письма и проконтролировать его доставку получателю. Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов.
- Сохранять квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер. Он понадобится для отслеживания, а также в случае, если возникнут вопросы по доставке отправления.
Также можно воспользоваться экспресс-отправлением EMS — это быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу. Курьер заберет отправление в удобном для вас месте и доставит его адресату. Экспресс-отправление является регистрируемым, его доставку и вручение можно отследить с помощью трек-номера.
Документы можно отправить в любом отделении почтовой связи региона. Этот способ подачи документов в ВУЗы избавляет абитуриента от необходимости самому ехать в приемную комиссию, что особенно актуально в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.