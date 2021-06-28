28.4 C
Рязань
Понедельник, 28 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Документы в вузы абитуриенты могут отправить почтой

7info7
Документы в вузы абитуриенты могут отправить почтой
- Advertisement -

В российских вузах стартовала приемная кампания. Рязанские абитуриенты могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение Почтой России.

Во время приемной кампании Почта России уделяет максимальное внимание доставке отправлений в адрес вузов. Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Но доставка почтовых отправлений в срок зависит не только от слаженной работы почты, но и от соблюдения отправителем простых, но важных правил.

Для того чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, нужно:

  • Направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по России можно на сайте.
  • Перепроверить почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза.
  • Правильно заполнять адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется на строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя – в левом верхнем. Свой адрес лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя.
  • Отправлять документы нужно заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением о вручении. Заказному отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он позволяет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России весь путь письма и проконтролировать его доставку получателю. Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов.
  • Сохранять квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер. Он понадобится для отслеживания, а также в случае, если возникнут вопросы по доставке отправления.

Также можно воспользоваться экспресс-отправлением EMS — это быстрый и удобный способ доставить письмо или посылку по России и за границу. Курьер заберет отправление в удобном для вас месте и доставит его адресату. Экспресс-отправление является регистрируемым, его доставку и вручение можно отследить с помощью трек-номера.

Документы можно отправить в любом отделении почтовой связи региона. Этот способ подачи документов в ВУЗы избавляет абитуриента от необходимости самому ехать в приемную комиссию, что особенно актуально в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,342ЧитателиЧитать
1,529ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]