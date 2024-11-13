Среда, 13 ноября, 2024
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Доктор Баранова объяснила, почему опасно готовить на поцарапанной сковороде

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Алексей Самохин
Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

Врач-терапевт, дерматолог, к. м. н. Ирина Баранова в телеграм-канале объяснила, почему нельзя готовить пищу на скороде с поцарапанным антипригарным покрытием. По словам специалиста, такая сковорода может представлять опасность для здоровья человека.

— Антипригарные покрытия, такие как тефлон, действительно делают приготовление пищи удобнее, но повреждение этого покрытия может привести к ряду проблем, — написала Баранова.

По словам специалиста, при нагреве тефлон, содержащийся в покрытии, может начать разлагаться и выделять токсичные пары. Они в свою очередь способны вызвать «грипп от тефлона» (полимерно-паровую лихорадку) у людей. Симптомы отравления в этом случае похожи на грипп — у человека начинает болеть голова, появляется слабость, тошнота.

Также частицы покрытия могут попасть в пищу. При постоянном попадании их в организм последствия для здоровья могут стать негативными.

Присутствует и риск загрязнения канцерогенными веществами. Старые антипригарные покрытия могут содержать перфтороктановую кислоту (ПФОА), которая использовалась в производстве тефлона ранее и считается потенциально канцерогенным веществом.

— Несмотря на то, что её использование в большинстве стран теперь запрещено, старые сковороды могут её содержать, и при повреждении покрытие начинает выделять ПФОА. Это вещество может накапливаться в организме и связано с повышенным риском некоторых видов рака, — пишет Баранова.

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