Дочь Жириновского рассказала о роковом пророчестве отца об Украине

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 25 декабря 1998 года сказал пророческие слова об Украине с трибуны Госдумы, заявила «КП» его дочь Анастасия Боцан-Харченко.
Тогда политик выступил с критикой соглашения, признающем границы соседнего государства, включая Крым и Донбасс.
Жириновский добавил, что это решение может нанести ущерб России. Его дочь добавила, что в контексте начала СВО ее отец оказался прав.
Реклама
Боцан-Харченко добавила, что многие раньше смеялись над прогнозами политика, но теперь они кажутся невероятно точными.