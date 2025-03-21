Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 25 декабря 1998 года сказал пророческие слова об Украине с трибуны Госдумы, заявила « КП » его дочь Анастасия Боцан-Харченко.

Тогда политик выступил с критикой соглашения, признающем границы соседнего государства, включая Крым и Донбасс.

«Отец сказал: «Вот 243 руки сейчас нажали на кнопки, пусть у вас отсохнут эти руки, потому что вы совершили такую же ошибку, как подписание Беловежских соглашений», — рассказала Боцан-Харченко.

Жириновский добавил, что это решение может нанести ущерб России. Его дочь добавила, что в контексте начала СВО ее отец оказался прав.

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Боцан-Харченко добавила, что многие раньше смеялись над прогнозами политика, но теперь они кажутся невероятно точными.