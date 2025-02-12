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Изображение от wirestock на Freepik
Происшествия

Дочь убитого экс-мэра Самары не может поверить в его смерть

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Родная дочь бывшего мэра Самары Виктора Тархова Людмила не может поверить в его смерть, пока нет тела, заявил RT ее адвокат Андрей Карномазов.

По его словам, 3 февраля женщину, отбывающую тюремный срок за вымогательство, вызывали на допрос. В нынешнем деле ее признали потерпевшей.

Адвокат добавил, что в редких случаях ФСИН разрешает попрощаться с близким человеком.

«В данном случае прощаться не с кем», — сказал Карномазов.

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В убийстве Тархова обвинили его внучку Екатерину.

Предварительно, она расчленила тела дедушки и его жены, после чего развозила фрагменты по мусорным бакам. Их ищут на полигоне «Преображенка» в Самарской области.

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