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Среда, 1 сентября, 2021
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До конца недели в Рязани ожидается пасмурная погода, дожди

7info
До конца недели в Рязани ожидается пасмурная погода, дожди

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До конца текущей недели в Рязани установится осенняя погода: будет пасмурно и дождливо. Метеопрогноз опубликовал сайт городской администрации.

В ночь на четверг пройдёт кратковременный дождь, днём также возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем +13…+18°С.

В пятницу, 3 сентября, рязанцев ждёт переменная облачность. Днём осадки не предвидятся, ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь. На улице похолодает: ночью +4…+9°С, днем +13…+18°С.

Дождь метеорологи обещают и в субботу, 4 сентября. Он также будет кратковременным. Температура воздуха ночью +5…+10°С, днем +10…+15°С.

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