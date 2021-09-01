До конца недели в Рязани ожидается пасмурная погода, дожди

До конца текущей недели в Рязани установится осенняя погода: будет пасмурно и дождливо. Метеопрогноз опубликовал сайт городской администрации.

В ночь на четверг пройдёт кратковременный дождь, днём также возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем +13…+18°С.

В пятницу, 3 сентября, рязанцев ждёт переменная облачность. Днём осадки не предвидятся, ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь. На улице похолодает: ночью +4…+9°С, днем +13…+18°С.

Дождь метеорологи обещают и в субботу, 4 сентября. Он также будет кратковременным. Температура воздуха ночью +5…+10°С, днем +10…+15°С.