Дмитрий Хубезов объяснил свою позицию по вакцинации и QR-кодам

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья рязанец Дмитрий Хубезов записал видео, в котором рассказал о своей позиции по вакцинации и введению QR-кодов.
Политики напомним, что ситуация с коронавирусом в России сейчас крайне сложная.
По его словам, сейчас время действовать. Он полностью поддерживает меры, которые направлены на сохранение жизни людей.
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