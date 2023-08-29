Рязанская область закупила оборудование для мониторинга воздуха

В Рязанской области совершенствуют систему мониторинга воздуха.

По поручению губернатора регион закупил дублирующее измерительное оборудование на стационарные и передвижные посты министерства природопользования общей суммой 44 799 960 рублей. Об этом сообщил сайт областного правительства.

Новая система должна обеспечить непрерывный мониторинг воздуха.

Сейчас в состав экологической лаборатории входят три стационарных автоматизированных поста наблюдения и две мобильный лаборатории. Посты расположены в Дашково-Песочне, Канищево и у Рязанского кремля.